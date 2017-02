O resumo do que vai de campaña é claro para o

BNG

: "PP e

PSOE

móstranse incapaces de argumentar a favor do SI desde unha perspectiva galega". Mentres, o

BNG

sostén que segue a apostar pola información e o debate. “Nen PP nen

PSOE

foron quen até o de agora de daren argumentos serios a favor do SI ao Tratado desde unha perspectiva galega”, afirmou en Santiago a adxunta á portavocía nacional do

BNG

, Ánxela Bugallo. “O PP porque non sabe o que realmente quer. O

PSOE

porque é incapaz de ter unha perspectiva minimamente galega. Non é capaz de emitir un discurso proprio sen previamente consultalo todo coa Moncloa”, díxolle Bugallo aos xornalistas mentres, na compaña dunha delegación da Executiva Nacional e de membros do grupo municipal, repartía propaganda a favor do NON polas rúas do casco vello de Compostela. “A nosa campaña segue a ser a campaña do debate e da información seria e contrastada. Así entendemos nós a democracia, como un exercicio de participación popular. Non podemos compartir como a ven os que conciben o Tratado como un catecismo que hai que difundir desde tribunas como

Gran Hermano

ou como os rótulos de bebidas isotónicas”, declarou a adxunta á portavocía nacional. A falta de argumentos de peso de PP e

PSOE

a prol do SI fai máis necesario que nunca que se abra a vía do debate proposto polo portavoz nacional do

BNG

e candidato á presidencia da

Xunta

de Galiza,

Anxo Quintana

. “O debate e a información son vitais, entre outras cousas porque a campaña oficial non conta toda a verdade sobre o Tratado. É fundamental que a cidadanía saiba até que ponto vai afectar as súas vidas un Tratado que claramente é contrario aos lexítimos intereses do noso país”, acrecentou a membro do Comité de Dirección do

BNG

.