Manuel Fraga, presidente da Xunta de Galicia, amostrou nestes días nunhas declaracións á prensa o seu malestar co apoio do goberno Aznar á catástrofe do Prestige. Estas declaracións non sentaron nada ben no seo do PP, e de feito o ex-presidente José María Aznar xa pediu, nunha carta enviada ao Presidente galego, explicacións por ter posta en dúbida a axuda prestada ao seu executivo naquelas datas.

Anxo Guerreiro debulla os trazos esenciais desta noticia na sua columna de opinión en La Voz de Galicia.

ANXO GUERREIRO

Nunca es tarde si la dicha es buena