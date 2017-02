TOURIÑO ADMITE QUE "ESTÁ POR DEFINIR" EL AVE QUE ENLAZARÁ LAS CIUDADES

Según explicó, sólo el eje entre Madrid y Ourense está cerrado y será exclusivo para uso de viajeros

Paula Pérez / SANTIAGO



El secretario xeral del PSdeG-PSOE, Emilio Pérez Touriño, garantizó ayer que el corredor de alta velocidad entre Madrid y Ourense será exclusivo para viajeros, pero admitió que aún "está por definir" el tipo de AVE que enlazará entre sí las ciudades gallegas, porque los técnicos del Ministerio de Fomento "no tienen una respuesta clara" a si es compatible combinar el tráfico de mercancías y el de pasajeros garantizando el objetivo de las tres horas de conexión con Madrid.

"Habrá reuniones para definir técnicamente cuál es la mejor opción para enlazar Ourense con el resto de Galicia", explicó ayer el líder socialista tras reunirse con los responsables de

CC OO, UGT y CIG para informarles sobre el contenido del Plan Estratégico de Infraestructuras y Transportes (PEIT).



A pesar de la insistencia mostrada por la Xunta y por los agentes económicos, sociales y políticos de Vigo que defienden que las líneas de AVE entre Vigo y Ourense y A Coruña/Santiago y Ourense deben ser exclusivas de viajeros para que resulten competitivas, el Ministerio de Fomento mantiene sobre la mesa su propuesta de que el tráfico ferroviario sea mixto Ðde pasajeros y mercancíasÐ.

Touriño, por su parte, elude apostar por una u otra alternativa y delega en los técnicos la respuesta al debate sobre si el AVE que conecte las ciudades de Galicia debe ser mixto o exclusivo de viajeros. El líder socialista se limita a valorar "la importancia" de "compatibilizar" la modernización del transporte de mercancías con una red de alta velocidad para el tráfico de pasajeros.

Sólo está cerrado el diseño del corredor de alta velocidad que enlazará Madrid con Ourense. "Hay garantía de que estarán a dos horas de distancia y sólo para viajeros", apuntó. "Lo que hay que debatir ahora es como se completa ese circuito desde Ourense hasta las otras ciudades de Galicia", añadió Touriño.



Manifestación tajante

Preguntado sobre si pedirá a la ministra de Fomento, Magdalena Álvarez, que atienda las demandas de empresarios y sindicatos y dedique el AVE gallego en exclusiva al tráfico de viajeros, el secretario xeral del PSdeG cuestionó que UGT, CC OO y CIG descarten la posibilidad de una línea mixta de alta velocidad.

"No existió una manifestación expresa ni tajante de que los sindicatos quieran un AVE sólo de pasajeros", aclaró. Esta impresión de Touriño coincidió con las opiniones de los responsables sindicales tras la reunión de ayer en Santiago con el socialista.

"No tenemos una posición definitiva", advirtió el secretario xeral de UGT, Jesús Mosquera, que apuntó que el dilema entre AVE mixto o sólo de pasajeros "no es un tema cerrado". Según explicó, es fundamental conocer los aspectos técnicos de combinar ambos tipos de transporte, ya que el tráfico de mercancías es "muy necesario". "Sobre todo en el sur, donde este problema queda más desequilibrado, ya que en el norte se va a mantener la vía Coruña-Lugo-Monforte para las mercancías", añadió.



También el secretario xeral de CC OO incidió en la importancia de "simultanear" la red de alta velocidad para tráfico de viajeros y mercancías "dentro de unos parámetros de velocidad, técnicos y financieros". La opinión del secretario de Organización de la CIG, Ramiro Oubiña, es que se trata de un debate de "técnico" en el que habrá que ver si se pueden combinar ambos tráficos sin que "uno merme al otro".